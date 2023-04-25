Kızılay kan bedeline yüzde 100 zam yaptı

Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken çadır satışı ile eleştirilere neden olan Kızılay, 23 Mart itibarıyla 502 lira olan bir torba kanın bedelini 980 lira yaptı.

Evrensel gazetesinin aktardığına göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi yapılan zamma “155 yıllık devlet kurumu Kızılay halktan bedava aldığı kanı KDV’si sıfır ürün olarak hastanelere satıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna büyük bir maddi külfet yüklüyor. Bu durum kabul edilemez. Depremin açtığı yaralar henüz sarılamamışken yapılan bu hamle vicdansızlıktır” sözleriyle tepki gösterdi.

Kızılay’ın “kan satmıyoruz” açıklamasını hatırlatan İlgezdi, "Bu parayı SGK’dan yani devletten tahsis ederek yine vatandaşın cebinden çıkarmış oluyor. Devlet kurumları vatandaşın vergileriyle dönmüyor mu? Bunu sokaktan geçen bir çocuğa dahi sorsanız bilecekken Kızılay yetkilileri bunu bilmiyor mu? Kısacası Kızılay dolaylı yollardan da olsa kanın ücretini yine vatandaşın cebinden çıkarmanın yolunu bulmuş” dedi.

Kızılay’a olan güvenin yerle bir olmasına rağmen alternatifsiz bir kuruluş olmasından dolayı kan bağışı çağrısını da yineleyen İlgezdi, deprem bölgelerinde kanın hâlâ ciddi bir ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, "Böyle bir zamanda kana SGK üzerinden zam yapmak, yağmur yağıyorken şemsiye satmaya benzer. SGK’nın içini boşaltmak demek vatandaşlarımızı ücretsiz sağlık hizmetlerinden de mahrum bırakmak demektir. İnsan hayatını ticarileştiren, sağlık hizmetlerini piyasalaştıran bu anlayışın tam da karşısındayız" diye konuştu.