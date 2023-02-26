Kızılay Başkanı çadır satışını savunmaya çalışıyor: 'Rutin bir işlem'

Deprem bölgesine gerekli yardımları zamanında ulaştıramayan ve yurttaşa çadır gönderemeyen Kızılay'ın depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır sattığı ortaya çıkarken; Ahbap da söz konusu iddiaları doğruladı.

Çadır skandalına ilişkin CNN Türk'e katılarak açıklamalarda bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "2 bin 50 çadırı Ahbap’a maliyet fiyatına teslim ettik. Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz" diyerek çadır satışını savunmaya çalıştı.

Kınık, "Yurt dışı için ürettiğimiz yaklaşık 2050 çadır Ahbap Derneği'ne maliyet fiyatıyla teslim edildi. Alınan maliyet bedeliyle hemen ham madde alınarak yine çadır üretiminde kullanıldı. Bu rutin bir işlem" diye konuştu.

'Maliyet fiyatına sattık' iddiası: Hesaplamalar tam tersini söylüyor

Kızılay Başkanı Kınık'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kızılay’ımız kendi öz kapasitesinde asgari çadır stoğu tutuyor. 54 bin 70 çadır AFAD'ımıza sevk edildi. 20 bini ilave çadır AFAD’a teslim edildi. Günlük yaklaşık bin çadırı da teslim ediyoruz. Kızılay tekstili şirketimiz durmaksızın çadır üretiyor. Uluslararası kuruluşlara da çadır tedariki yapıyor.

Yaklaşık 2 bin 50 çadırımız Ahbap'a maliyet fiyatıyla teslim edilmiştir. Alınan maliyet bedelleri ham maddeye çevrilerek üretim devam ediyor. Finansal sürdürülebilirlik için yapıyoruz. Birincil vazife devletimizin bize sunduğu asgari tutarda çadırı bulundurmak. Seferde veya afette tamamını AFAD’a sevk ediyoruz.

Depremin ardından bağış isteyen Kızılay'ın 'finansal sürdürülebilirlik' savunması

Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi’mizde afetten önce 300 kişi çalışıyordu, şu an yaklaşık 700 kişi çalışıyor. Bu 300 kişi bizim milli kapasitemiz olarak sürekli tutuluyor. Bu çadır normal zamanda Türkiye’nin ihtiyacını bir yıl içerisinde üretip koyabilecek kapasitede. Uluslararası afetlere destek verebilecek hem BM’ye hem de Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı’mıza, Milli Savunma Bakanlığı’na bu çadırları üretip satıyoruz ki finansal sürdürülebilirliği ve kapasitenin korunabilirliği mümkün olsun.

Kamuyu aydınlatma platformuna her türlü girişimimizi bildiriyoruz. 155 yıldır kamudan katkı almıyoruz. Bağışlarla, uluslararası fonlarla kendi girişimlerimizle bütçemizi oluşturuyoruz. Birinci sorumluluk AFAD’ımızla birlikte olmakla, bütün dünyanın çadır kapasitesini sevk edebilmek için çalışıyoruz. Çok hızlı tamamlanması için bağlantılar yapıyoruz.

Çadırları sattı, halen 'önümüzdeki günlerde sağlanacak' dedi

Ahbap barınma için bağış almış, bu para ile hammadde aldık, üretimimiz için kullandık. Sivil toplum kuruluşunun destek alması açık. Şeffaf desteklenebilir bir sistemimiz var.

Günlük bin civarı çadır üretiyoruz, iç fason üretim ve ithalat ile de çadır temin ediyoruz. Vatandaşımız açısından önümüzdeki günlerde talep eden herkese çadır sağlanmış olacak. AFAD’ımız toplu çadır kentleri, farklı kamu misafirhanelerini de açmış bulunmakta."