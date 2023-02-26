Depremzedelere yardım götürmeyen Kızılay'a göre çadır satmak 'akılcı ve ahlaki'ymiş

Kızılay'ın depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabı üzerinden satışı doğrularken, işlemin "ahlaki ve akılcı" olduğunu ileri sürdü.

Kızılay'ın depremlerin ardından depremzede yurttaşlara çadır götürmek yerine, çadırlarını sattığı ortaya çıkmıştı. Ahbap'a 46 milyon liraya 2 bin 50 adet çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın başkanı olan isim Kerem Kınık, deprem üzerinden para kazanmanın "akılcı" olduğunu savundu.

Depremden para kazanan Kızılay'ın 'ahlakı' ortaya çıktı

"Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" diyerek Kızılay'ı eleştirenleri tehdit eden Kerem Kınık'ın paylaşımları şöyle:

"Kızılay Çadır, Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir -Öncelikle Kızılay'ın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder.

Ayrıca -Barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD’ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder -Sağlık Bakanlığı, MSB gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların taleplerini üretir.

-Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay’a aktarır, Kızılay da Afetler için gerekli olan Çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır.

Kızılay depremzedelere yardım etmek yerine çadır sattı

AHBAP Derneği de Kızılayın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır’dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevkedip depremzedelerin hizmetine sunmuştur.

- Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de Ahbap derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır.

-Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük yaklaşık 1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurtiçi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir. Ahbap ve Kizilay’ın işbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.

- Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54.070) Afad’a teslim etmiş ve tesislerinde Afad için imalata kesintisiz devam etmektedir. Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır"