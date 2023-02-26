Kızılay depremzedelere çadır göndermek yerine çadır satmış: Ahbap, Kızılay'ın çadır sattığını doğruladı

Ahbap, depremin ardından Kızılay'ın kendilerine çadır sattığını belirterek, "Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde Kızılay'ın Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürerek depremzedelere destek olan Ahbap’a 46 milyon liralık çadır satışı yaptığını bildirmişti.

Haberin ardından açıklamada bulunan Ahbap'ın başkanı Haluk Levent, konu hakkında bugün açıklamada bulunacakları açıklamıştı.

Kızılay'dan 2 bin 50 adet çadır satın alınmış

Ahbap'ın açıklaması şu şekilde:

"6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır.

O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik.

Çadırlar 2 bölgeden gelecekti.

Erzincan’dan 1232 adet (8 tır) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da 918 adet (8 tır) çadır Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı.

AFAD ile temasa geçildi ve çadırların dağıtımını yapma konusunda bilgi verildi.

Ayrıca 5-6 gün sonrasına teslim edilecek çadırlarla ilgili görüştüğümüz diğer firmalara da çadır siparişi verildi ve satın alındı.

Tüm detaylar ve raporlamalar periyodik olarak yayınlayacağımız denetim raporlarında kamuoyu ile paylaşılacaktır."