Kızılarık'ta evlerin boşaltılması istenmişti: Projeden vazgeçildi, tebligatlar iptal edildi

Antalya’da Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi’nde vakıf arazisi üzerinde oturan yurttaşlara tahliye tebligatnamesi gönderilmiş, vakıf arazileri için uygulanan ve üzerinde oturanlara arazilerin satışını öngören 4706 sayılı yasa, Kızılarık için uygulanmamıştı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1500 kişinin ikamet ettiği 332 müstakil evin tahliye edilmesini istedi. Mahallelilere on yıllardır oturdukları evleri boşaltmaları için 30 gün süre tanınırken, yürütmenin durdurulması talebiyle iki ayrı dava açılmıştı.

Konut projesinden vazgeçildi, tebligatlar iptal edildi

Kızılarık Mahallesi'nde yaşayan yüzlerce hak sahibi yurtaş ile Sadrazam Kuyucu Muratpaşa Abdülselam Vakfı arasında süren anlaşmazlıkta yeni bir gelişme yaşandı. Vakıf, beş mahalleliye konut projesinden vazgeçtiklerini açıklayarak, tebligatların süresinin dolmasının son günü iptal etti.

Kızılarık Barınma Hakkı Platformu sözcüsü ve hak sahiplerinden olan Avukat Engin Akbaba,”Evlerimiz için, barınma hakkımız için, bu mahalledeki 100 yıllık tarihimiz için bir mücadele başlattık. Yıkım tebligatlarının geri çekilmesi mücadelemizde bir ilk adım. Bu hafta Vakıflar Bölge Müdürü ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la görüştük. Kepez Belediye başkanı Hakan Tütüncü ile de görüşeceğiz. Sonrasında Milli Emlak’la bir görüşme olacak. Bu görüşmeler sonucunda alınan bilgilerle mahalle halkı bir değerlendirme yaparak ilgili kurumlara çözüm için öneriler getirerek ve bu kurumları bir araya getireceğiz” dedi.