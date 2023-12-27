Kızıl Goncalar dizisinin yapımcı şirketinden RTÜK açıklaması

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcı şirketi Gold, RTÜK’ün inceleme başlatmasından sonra açıklama yaptı. Şirket, “Dizimize verilecek cezadan memnun olacağız” şeklinde bir açıklamasının olmadığını kaydederken, bu yöndeki haberleri de reddetti.

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcı şirketi şu açıklamayı yaptı: “Şirketimiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Kızıl Goncalar isimli dizimizle ilgili RTÜK'ün inceleme başlattığı ve karar aşamasında olduğu şu günlerde, ‘dizimize verilecek cezadan memnun olacağımızı’ iddia eden haberler tamamen manipülasyon ürünü ve dizimize ve şirketimize zarar vermeye ve RTÜK Üst Kurulu Üyelerini, inceleme ve karar aşamasında, şirketimiz aleyhine ceza verilmesi için olumsuz etkilemeye yönelik kasıtlı haberlerdir. Şirketimiz 30 yıldır tv ve sinema filmi yapımcılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup, resmi makamların ve Özellikle RTÜK Üst Kurulunun vereceği her karara saygılı olacaktır. RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve Sayın Üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine olan inancımız da tamdır. Saygılarımızla kamuoyuna arz olunur.”