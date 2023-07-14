'Kız lisesinin mucidi' bakan yardımcısı olarak atanmıştı: 'Bu bir tesadüf olabilir mi?'

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Kız okulları açalım” sözleri ve Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı’na Ömer Faruk Yelkenci’nin atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın 22 Haziran’da bakan yardımcılığına atadığı isme dikkat çeken Sevda Erdan Kılıç, "Bu atamadan sadece 20 gün sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’e çıkıp ‘kız okullarından’ bahsetti. Bu bir tesadüf olabilir mi? Tabii ki olamaz" dedi.

'Kız okulları projesi uzun zamandır AKP’nin ajandasında'

Kılıç, şunları söyledi:

"10 yıldır bıkmadan usanmadan, 'dindar nesil yetiştireceğiz' diyenler bugün laik eğitimi kalbine bıçak saplamak için harekete geçerek, kız okullarından bahsetmeye başladılar. Kız okulları projesi uzun zamandır AKP’nin eğitim sistemi ajandasında yer alan bir konu. Bu projeyi hayata geçirmek için önce özel eğitim alanlarında bazı denemeler yaptılar. Birikim Özel Okulları bu proje için pilot okul olarak seçildi ve okulun içinde bir kız lisesi açıldı. Bu projeyi hayata geçirmesi için de İstanbul İl Milli Eğitim eski Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’yi genel müdür olarak atadılar. Bu okulda kızlarımıza uygun buldukları müfredat ise içler acısı. Temel eğitim alanları, fen, matematik ve sosyal dersler yerine, adabı muaşeret eğitimi, din ve hayat programı, kişisel gelişim programlarından ibaret.

28 Mayıs seçimlerinde tekrar iktidar olan Cumhurbaşkanı’nın ilk işi ise 22 Haziran’da 'kız lisesinin mucidi' Ömer Faruk Yelkenci’yi Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atamak oldu. Bu atamadan sadece 20 gün sonra da tam da yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları yapılırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’e çıkıp ‘kız okullarından’ bahsetti. Bu bir tesadüf olabilir mi? Tabii ki olamaz.”

Samsun’daki 'Külliyat Kız Okulu': 'Hedeflerini baştan bu yana gizlemediler'

Türkiye’de başka kız okulları olduğunu da ifade eden Kılıç, bu okullardan birinin Samsun’daki Külliyat Kız Okulu olduğunu dile getirerek, “Külliyat Kız Okulu’nun Arapça ağırlıklı dersler vermesi ve kayıtlarını 5’inci sınıftan almaya başlaması da bu okulların eğitim sistemine dair aslında birer gösterge. Hedefleri baştan bu yana, haremlik selamlık eğitim sistemini kurmak. Zaten bunu da hiçbir zaman gizlemediler. Karma sistemin tartışmaya açılması tabii ki tesadüf değil… Bu proje Erdoğan’ın dindar nesil yetiştirme projesinin son halkası aslında” dedi.

Birikim Okulları'nın internet sitesinde ise Yelkenci'nin Bakan Yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili “Genel Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı olmuştur. Kurumumuza kattığı değerlerden ve bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" mesajı paylaşıldı. (ANKA)