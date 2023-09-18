Kız arkadaşını darp edip yayaları ezmeye çalışmıştı: Sertaç Göçmen’e 9 yıl hapis cezası

İstanbul Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan yurttaşların üzerine aracını sürerek yaralayan Eski Savcı Alpay Göçmen'le eski hâkim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen’e verilen 9 yıl hapis cezasının bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılama sonuçlandı.



Yeniden yargılanan Göçmen’e 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, sanığın akıl sağlığı raporu aldırılmadan ve kız arkadaşı A.A.’nın burun kırığının olay günü olup olmadığı tespit edilmeden hüküm kurulduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu.



Yeniden yapılan yargılamada Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken mağdur A.A.’nın burun kemiği kırığına ilişkin yaralanmasının ise 1. dereceden kırık olduğu bildirildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya sanık Göçmen katılmadı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Anne Aynur Göçmen hakimlik görevinden istifa edip oğlunun savunmasını yapmak için avukatlığa başlamıştı.



Aynur Göçmen, savunmasında müvekkilinin linç edilmek üzereyken canını kurtarmak için tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde kaçtığını belirterek, alt sınırdan ceza tayini yapılmasını istedi. Avukat Göçmen, A.A.’nın da camdan içeri sarkarak müvekkilini darp etmeye çalışan kalabalık yüzünden burnunun kırıldığını belirterek, sanığın bu suçtan beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, Görkem Sertaç Göçmen’e beş kişiyi araçla yaralayıp, kız arkadaşı A.A. ve Zişan Mert Durmuş’u darp ettiği gerekçesiyle 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.