KİT’lerin görev zararlarında yüzde 412'lik artış: Rekor BOTAŞ’ta

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) görev zararlarında, yüzde 412 oranında artış yaşandığı ortaya çıktı. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş’in derlediği verilere göre rekor artış BOTAŞ’ın görev giderinde. Geçen yıl ilk yedi aylık dönem için kurumun 5 milyar lira olan görev zararı, bu yıl 32 milyar liraya çıktı.

T24'ün haberine göre, CHP'li Ateş, merkezi yönetimin ilk yedi aylık giderlerini anlattı. Kamu kurumlarında ve KİT’lerdeki görev zararlarının seçimin etkisiyle çok ciddi boyutlarda arttığına dikkati çekti.

Ateş, şunları söyledi:

“Ödenen rakam 17 milyardan 90 milyar liraya yükseldi. Bütçe rakamları açıklandıkça AKP’nin seçim yatırım harcamalarının maliyeti net biçimde ortaya çıkıyor. Geçen yılın ilk yedi ayında 5 milyar lira görev zararı aktarılan BOTAŞ’ın bu yılın ilk yedi ayındaki zararı astronomik bir biçimde yüzde 540 artarak 32 milyar liraya yükseldi. Seçimden önce ‘yerli gaz bulundu’ propagandası ile vatandaşa bir aylık ücretsiz doğal gaz verilmesinin faturası, vatandaşın vergileri ile dolaylı yoldan ödendi.

TKİ’ye 4,9 milyar, ESK'ya 258 milyon lira görev zararı

Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ödenen zarar yüzde 348 artarak 1,4 milyar liradan 4,9 milyar liraya yükseldi. Et ve Süt Kurumu’na (ESK) ödenen görev zararı ise yüzde 229 artarak 57 milyon liradan 258 milyon liraya yükseldi. Vatandaş ucuz et yiyebilmek için kuyruklarda beklerken, aslında yine aldığı ürünün maliyetini vergileri ile karşıladı.

‘Kamu bankalarının görev zararları da patladı’

Bu yıl Ziraat Bankası’na ocak-temmuz aylarında aktarılan görev zararı yüzde 93 artarak 8,5 milyar liraya, Halk Bankası’na ödenen ise yüzde 46 artarak 7,8 milyar liraya çıktı. Aslında seçim yatırımı olarak sunulan ucuz kredilerin faturası yine vatandaşın vergilerinden karşılandı.

‘Ucuz elektriğin faturası da vatandaşa’

Geçen sene ocak-temmuz arasında Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) herhangi bir görev zararı ödemesi yapılmamıştı. Bu kadar büyük bir ödemenin neden yapıldığının mutlaka kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Seçim için elektrik faturalarının zamlanmasını önlemek için mi, yoksa dağıtım şirketleri EÜAŞ’a yapmaları gereken ödemeleri yapmadıkları için mi bu zarar oluştu. Mutlaka takipçisi olacağız.”

Kamu kurumlarında da artış yüzde 178

Kamu kurumlarına aktarılan görev zararlarının seçimin etkisiyle ciddi boyutta arttığını söyleyen Ateş, “Kamu kurumlarına ödenen görev zararları astronomik biçimde arttı. Geçen sene görev zararı adı altında ilk yedi ayda 133 milyar lira ödeme yapılmışken, bu sene bu rakam yüzde 178 artarak 370 milyar lirayı aştı“ dedi.