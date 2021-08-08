Kitap | Yaşasın Çocuklar

Her çocuk soru sorar. Yetişkinler sormazlar mı? Elbette sorarlar. Ama çocukluklarında sordukları sorular farklıdır şimdikilerden. O soruların pek çoğu kaybedilir çünkü büyürken. Kaybedilen soruların kendisi değil, “aklına düşüş” biçimidir. Çocuklar soru sorarlarken klasik cevapları aramazlar. Asla tahmin edemeyeceğiniz farklı bir dünyanın derinliklerinden gelen sorulardır onlar. Tahmin edemezsiniz ama o dünyanın kapıları, girmesini bilen herkese açıktır. Bir çocuk tutar elinizden ve Ay’dan “sizsiz kalmış Dünya’yı” gösterir.

Bütün yel değirmenlerinin Don Kişot’u olacak kadar cesur, yetişkinlerin kendilerine bıraktığı dünyanın acımasızlığını haykıracak kadar güçlü sorular sorabilir çocuklar.

Yetiştikçe yitirdiğimiz bu sorulara felsefi bir mizahla yaklaşıyor Behiç Ak’ın “Yaşasın Çocuklar!” adlı karikatür kitabı. Sayfaları açar açmaz karşınıza çıkan “Dikkat Şehirde Çocuk Var!” tabelası, çocuklara dayatılan “stratejik planlara” karşı çocukluğu savunmanın ilk ve güçlü adımı olmuş. Ne kurarken ne de yaşam biçimlerini şekillendirirken dikkate almadığımız çocuklar var bu şehirlerde. Sokaklarında oynayamadıkları, okula yürüyerek gidemedikleri beton yığını yerleşim alanları; bir anlamda yeniden kurulması gereken bir dünya duruyor karşılarında.

Her gün yakıp yıktığımız dünyayı yeniden kurma işini çocuklara bırakırız genellikle, yükü kendi üstümüzden atarcasına...

Karikatürler boyunca tercihleri önemsenmeyen, birer proje olarak görülen, başarının sırrının ”soru sormadan tüm soruların çözülmesi” olarak dayatıldığı çocukların zihinlerinden çaldığımız sorular çıkıyor karşımıza. Salgın koşullarından eğitime, çevre sorunlarından gelecek kaygısına, teknolojiden sokağa pek çok konuda felsefi sorular eşlik ediyor karikatürlere.

Çocukların kendilerine sunulan yaşamı farklı açılardan sorgulamasına olanak tanınmış kitapta. Mizahın ve çizgilerin gücü, çocukları olduğu kadar yetişkinleri de düşünmeye itecek, kendi çocukluklarına, çocukluk sorularına kavuşmalarını sağlayacak düzeyde.

Kendi deyimiyle: “Çocuklar ile büyükler arasındaki farkı” ortadan kaldırmış durumda.

Künye: Yaşasın Çocuklar, Behiç Ak, Günışığı Kitaplığı, 2021