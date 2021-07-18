Kitap | Yalnız Değilsin Cleo

Hayal kurmaktan daha güzel olan şey nedir?

Kurallara, tekdüzeliğe, düş kırıklıklarına boğulmuş yetişkinler dünyasında “çocukluğun” sığındığı yerdir hayal kurmak. Yetişkin dünyasında her şey aceleyle yapılırken durup incelemeye, düşünmeye vakit yoktur. Elinden tutup çekiştirilerek koşturulan çocuk değil, çocukluktur aslında. Elimizden kayıp giden de öyle...

Yapmak zorunda oldukları ile başı dertte olan Cleo’nun gitmeye karar verişini okuruz “Yalnız Değilsin Cleo” kitabında. Cleo, yanına kara kedisinden başka kimseyi almadan, kimsenin ona “Çabuk, servis bekliyor!” demediği bir yere gitmeye karar verir. Durup dinlemek, izlemek ve düşlemek peşindedir.

Paragraflara olağanüstü desenler eşlik eder ve kendinizi Cleo’nun yolculuklarına kaptırırsınız sayfaları çevirdikçe.

Cleo gider;

Yelkeninde uğuldayan rüzgârın sesi ile her sabahı ayrı bir gösteri sunan gökyüzü şehirlerine.

Geceleyin şans getiren yıldızlar toplayacağı deniz ormanlarına.

Denizkızlarının mağarasına, bulutlara ve daha nicesine...

Bütün yolcuklara rağmen hayal kurmaktan daha güzel olan şey nedir?

Tabii ki birlikte hayal kurmak.

Deniz ormanlarından yıldız toplarken “Ne var orada?” diye soran ve bütün koşuşturmacalardan uzak hayallere ortak olmaya hazır bir başka çocuk ile.

“Ayakların acıyana” dek dans edeceğin, korkunç canavarlara karşı birlikte cesurca savaşacağın, yelkenini dolduran rüzgâra karşı bağıra çağıra sevdiğin şarkıları söyleyeceğin bir başka çocuk ile.

“Beraber her şeyin üstesinden” geleceğin bir çocuk ile...

Çocuksanız ve hayal kurabiliyorsanız asla yalnız kalmazsınız. Ne koca gemilere ne binalara ne de lüks araçlara ihtiyacınız vardır. Sıradan bir bankta ya da bir çimenlikte sırtüstü uzanıp gidebilirsiniz istediğiniz yere. Yanı başınızda gözleri kapalıyken bile aynı hayali kurabildiğiniz biriyle.

Künye: Yalnız Değilsin Cleo, Sassafras De Bruyn, Çeviri Gizem Kara Öz, Meav Yayıncılık, 2018