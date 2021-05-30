Kitap | Uçarı Kaçarı Sözcükler

Sözcükler içlerinde sihir taşırlar; masalda, romanda, hikâyede, şiirde, hatta tek bir tümcede... Zihinlerimizden süzülüp geldikleri yer yaşamın ta kendisidir ve doğru zamanda doğru sözcük yakalandığında, hayatı baştan kurmaya yetebilir.

Evet, sözcüklerin büyüsü çok kuvvetlidir. Kırabilir bir kalbi orta yerinden ya da çıkarabilir zifiri karanlıktan. Milyonlarca insanı düşürebilir peşine ya da sahibini zindana.

Doğru sözcükleri yakalamak zordur. Kayıp giderler çoğu kez parmaklarınızın arasından ve unutturuverirler kendilerini, boğazınızda iç gıcıklayıcı bir tat bırakarak. Peşlerinden koşmayı denersiniz, tam yetiştim derken gökyüzünde bir bulutun içine saklanıverirler. Denizin dalgalarıyla uzak kıyılara savrulur, derin ve kuytu bir ormanda kayboluverirler. Sözcükler haylazdır, onları yakalamak için başka şeylere ihtiyaç duyarsınız.

“Uçarı Kaçarı Sözcükler” kitabı sizleri, dünyanın en büyük sözcük yaratıcılarından William Shakespeare’in çocukluğuna götürecek ve sözcük yakalamanın inceliklerini gösterecek. Her sayfada Shakespeare’in yarattığı sözcüklerden bir tutam sizi karşılayacak ve olağanüstü bir maceraya çıkaracak.

Yüzyıllarca önce yazılmış sözcükler, süzülüp zihninize dolacak ve sözcüklerin ebedi yaşamının sırrını sunacaklar. Yalnızca kalem yetmez sözcüklerin yaşamasına;

“Düşünce taşımayan sözler göğe ulaşamaz asla!”

Künye: Uçarı Kaçarı Sözcükler, DonnaGuthrie, Çeviren Gonca Özmen, Kırmızı Kedi Çocuk, 2021.