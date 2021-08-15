Kitap | Suspus ve Gümbür Gümbür

Sessizlik bazen çok güçlüdür. Derinlerde avaz avaz kendini haykıran sessizliği kimse duymaz, görmez. Öyle güçlüdür ki bazen sessizlik alıp götürür sizi hayalini kurduğunuz yerlere.

“Suspus” zihinlerimize her şeyin birbirine benzediği dünyada farklı olanın da herkesin bir parçası olduğunu kazımıştı. Yüzündeki maskeyi kendini gizlemek için değil, iç sesini duymak için kullanan utangaç, küçük, başı öne eğik, yalnız ve aynı zamanda kalabalık bir kızın hikâyesiydi. Sayfalar boyunca her biri diğerine benzeyenler arasında bu küçük suspus olmuş kıza bir yoldaş aradık. O, başını yastığa koyarken “ışıl ışıl koparacağı gürültüleri” hayal ediyordu. Onun umudu, sayfayı çevirene de tekrar tekrar açıp okuyana da bulaşıyordu.

İşte şimdi kasvet dolu pelerinine rüzgârı doldurmuş yelkenlisiyle karşımızda. Herkesi aynı yapan maskesini çıkarıp önüne katmış, öğrendiği bütün dilleri heybesine doldurmuş, yoldaşını arkasına almış “Gümbür Gümbür” yarıyor suları. Heybesinden süzülen bütün dillerden şarkılar, martıların sesine eşlik ediyor. Şiirleri kara bulutları dağıtarak maviliğe uçan kırmızı bir uçurtma gibi. Uçurtmaya takılan hayata uzanan başka eller oluyor ve yoldaşlık başlıyor.

“Hayatın ışığına salındığımda kalbimin pır pır ettiğini hissediyorum. Sesim gümbür gümbür çıkıyor işte o zaman.”

Şiirini, şarkını ve yoldaşını bulmuşsan ne şehirlerin griliği ne renklerin solup gidişi ne de rüzgârın kopardığı bağlar engel olabilir sesine. Işık bile boğulsa karanlıkta seslerin merdiveni yetişir imdadına. Şarkılar yükselir, sesler dalga dalga yayılır. Sonsuz hikâyeler birbirine bağlar GÜMBÜR GÜMBÜR atan kalpleri. Ses sesi bulduğunda rengârenk bir gelecek kurulmaya başlar.

David Ouimet, olağanüstü şiirsel dili ve harika illüstrasyonları ile büyüleyici bir dünyanın kapılarını açıyor “Suspus” ve “Gümbür Gümbür” kitapları ile. Arkadaşlığın, yoldaşlığın, birlikte yürümenin gürleşen sesini duyacağınız hikâyeler, bireyciliğin her gün daha fazla öne çıktığı dünyada özel bir hatırlatma yapıyor:

“Birlikte sesimizin daha gür olduğunun farkında değil misin?"

Künye: Suspus, Gümbür Gümbür, David Ouimet, Çeviren: Seda Ersavcı, Çınar Yayınları, 2020- 2021