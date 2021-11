Kitap | Rockçı Mamut

Çocukluğa dair her cümlede geçen büyülü iki kelime vardır: Hayal gücü.

Hayal gücünün yetişkinlerde bulunmadığı iddia edilemez ama büyüdükçe “daraldığını” söylemek sanıyorum pek yanlış olmaz.

“Büyümek” ve bazı şeyleri geride bırakmak “zorunda” olduğumuzdan olsa gerek, hayal gücümüz de parça parça eksilir zihnimizden.

Bugün ele alacağımız “Rockçı Mamut” kitabı, tam olarak bu hayal gücünün koca bir sınıfı nasıl teneffüsten vazgeçirebilecek denli güçlü olabildiğine odaklanıyor. Bütün öykü bir evcil hayvanın araştırılarak tanıtılmasını içeren pazartesi ödeviyle başlıyor. Kahramanımız Louis, bilindik evcil hayvanlar yerine tarih öncesinden bir hayvanı, mamutu anlatmayı tercih ediyor. Tabii hayal gücünün kattıklarıyla beraber…

Tarih öncesi mağara resimlerinin ilginç bir okuması ile karşılaşıyoruz. Louis, baktığı bir mağara resminde keskin uçlu büyük kalemlerle rock yıldızı bir mamuttan imza alma peşinde koşan insanlar, bir diğerinde mamutun konseri sırasında heyecandan düşüp bayılan hayranlar görüyor. Öğretmeni, hayal gücünün sınırsızlığını her durdurmak istediğinde ise diğer çocuklar ona sahip çıkıyor. Bu eğlenceli öykünün devamını dinlemek birkaç teneffüse değecek düzeyde…

Bilimsel gerçeklerle hayal gücünün iç içe geçmişliği okuru (ister yetişkin ister çocuk) arada bir “Acaba bu gerçek mi?” diye sorgulamaya itiyor. İşin eğlenceli tarafı, ne soru aklınızdan çıkıyor ne de kitabı elinizden bırakıp arama motorlarına hamle yapmanız mümkün oluyor.

Hikâyede Louis’in tarihi yeni baştan yazması ya da araya giren açıklamalı “yetişkin” sözleri, öyküde yavan durmuyor. Tersine öyküdeki her an, her söz, hayal gücüne övgü niteliğinde. Okurken öğretmen karakterine içimden “Artık dur be hocam!” dediğimi itiraf edebilirim.

Louis’in hayallerine öykünmemek elde değil ancak böyle bir hayal gücünü uzağınızda aramanıza gerek yok. Yatarken alnına bir öpücük kondurduğunuz küçük yaramazı can kulağıyla dinlemeniz yeterli. Tabii çocukluğa ilişkin tariflere, sorumluluklarınıza, kaygılarınıza aldırmamanız şartıyla. Hayal gücü işte o zaman engin denizde kendini dalgalara bırakan koca bir gemiye dönüşecektir.

Künye: Rockçı Mamut, Eveline Payette, Resimleyen: Guillaume Perreault, Türkçesi: Deniz Aytekin, Kırmızı Kedi Çocuk, 2021