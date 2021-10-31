Kitap | Havada asılı kalan top

Anılar; bazıları halının altına süpürülen, bazıları geçmişe doğru açılan bir sohbette yeniden gün yüzüne çıkan, bazıları bugünle bağını kurabildiğin anlar bütünü. Bazı anıları ise topyekûn unutmayı, unutamadıysak saman altı etmeyi tercih ederiz. Hoş, unutmak insanın yapabildiği değil ancak başına gelen bir şeydir ama biz yine de bazı anıları unuttuğumuzu varsayarız. Hele de bütün bir toplumu ilgilendiren, kayıplar yaşatan doğal bir afetse. O an herkes için zaman durur, geride kalanlar an’ın kendisini siler, yaşamını o an olmadan devam ettirirler. Behiç Ak’ın dediği gibi, belki de havada asılı kalmıştır o anı yaşamak.

Çocukluğa özel bir övgü niteliği taşıyan kitaplarından tanıdığımız sevgili Behiç Ak, son romanında, yaşadıkları depremi ve izlerini unutmaya şartlanmış, alışkanlıklarına bağımlı bir kasaba halkının üzerindeki gizem bulutunu çocukların merakı ve yaratıcılıkları ile dağıtmalarını anlatıyor.

Ne kadar unutmaya, silmeye çalışırsak çalışalım o an’a ilişkin izler hayatımızda var olmaya devam ediyorlar. Kırık bir heykel parçasında, yırtık bir fotoğrafta ya da birbirine değen iki gözde...

Çocuklar o bakışlardaki gizemin farkına varıyorlar ama işin sırrını çözmek pek de kolay olmuyor. Bütün kasaba elbirliği etmişçesine sulara gömmüş anılarını. İşte tam da o anda çocukların merakları ve sırları çözmeye düşkünlükleri giriyor devreye.

"Çocukların arasında onlardan gizlenen bazı konuları öğrenmek için gizli bir ortaklık oluşmuştu. Bilmece çözücü ya da şifre kırıcı gibi hissediyorlardı kendilerini."

Kasaba çocuklarından Serkan sanki bir dalgıç diye başlıyor hikâye. Suların altına dalmayı sevmesini değil de anıları deşelemesini ima edercesine. Serkan, dalışlarından birinde (kendi tabiriyle uçuşunda) suların altına gömülmüş bir çocukluğun parçalarıyla karşılaşıyor.

Yeni atanan kaymakamın eleştirileri ve ardından yetişkinlerde baş gösteren huzursuzluk, çocukların merakını bir maceraya dönüştürmeye yetiyor. 23 Nisan’da çocukların yetişkinlerin makamına geçmeleriyle işler iyice karmaşıklaşıyor. Ancak Behiç Ak farklı bir yöne çeviriyor bakışları. Çocuk bayramında neden çocuklar yetişkinlerin rollerine bürünüyorlar ki? Kaymakamın ağzında dile gelen bir özlem ortaya çıkıyor. Yetişkinlerin çocuk olmasına karar veriliyor. İşte o andan sonra kısa pantolonlar, çiçekli elbiseler, uzun çoraplar, tavşan kulaklı saçlar ve unutulmuş çocukluk anıları devreye giriyor. Havada asılı kalanlarla birlikte...

Behiç Ak, romanında yalın dili ve kendine has mizah anlayışı ile “çocukluğu” suların altından gün yüzüne çıkarıyor. Boğazda kördüğüm olmuş anları bir yudum ılık su gibi temizliyor. Çocukluğun cesaretine, merakına ve anılarına övgü niteliğinde...