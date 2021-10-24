Kitap | Sürü

Sürüler basit yaşarlar. Sürü üyelerinden biri ne yapıyorsa diğerleri de aynısını yapar ve hayat öylece geçip gider. Sürü olmanın el kitabında başkaca bir şey de yazmaz. Çoğunluk ne yapıyorsa onu yaparsın, kolaydır.

Margarita del Mazo’nun yazdığı, illüstratör Guridi tarafından resimlenen “Sürü” sürüden ayrılma zamanını işaret ediyor.

O, Miguel adında bir çocuğun uyumaya çalışırken saydığı koyunlardan yalnızca biri, 4 numara olanı. Sıradan, sürünün içinde herhangi bir koyun yalnızca. Miguel o gece de sürüyü saymak için çağırır. Çitlerden tek tek atlamaya başlarlar: 1, 2, 3… Ama 4 numara ortada yoktur. Çitlerden atlamak istemediğini dile getirir. Düşündüğünü, hep aynı şeyi yapmaktan sıkıldığını söyler sürüye. Atlamazsa zincirin bozulacağını, Miguel’in koyunlardan vazgeçebileceğini söyleseler de 4 numara dinlemez. Bir kere sürüden ayrılmıştır ve “çıkıntılık” etmeye kararlıdır. Atlamazsa “işe yaramaz” bir koyun olacağı bile söylenir ancak 4 numaranın nerede işe yarayıp yaramayacağına kim karar verebilir ki? Hatta işe yarayıp yaramamasının bir önemi var mıdır ki?

Yazar ve çizer, giriş kısmında kitabı “çok yükseğe sıçramamızı sağlayanlara” ve “hayır deme cesareti gösterenlere” ithaf etmişler. “Sürüden ayrılanı kurt kapar” sözünü alaşağı edercesine sürüden ayrılanın, cesaret edenin, çıkıntılık yapanın hikâyesini yazmışlar. Sürüden ayrılmanın o kadar da kötü olmadığını, hatta harika bir şey olduğunu gözler önüne sermişler.

Miguel’in uykusuz kalmasına üzülenler çıkacaksa eğer, boş yere dertlenmesinler. Sürüden ayrılsalar da bir çocuğun uykusuz kalmasına asi koyunların yürekleri dayanmaz. Son bir sıçrayışıyla Miguel’i sürülerden, kendilerini ”numara” olmaktan kurtarırlar. Öz benliklerini kazanmış kara birer koyundurlar artık.

Sürü, çocuklarınıza okurken içinde bulunduğunuz sürüleri sorgulatacak bir kitap.

Sahiden “atla, atla” nereye kadar?

Sürüden ayrılma zamanı!

Künye: Sürü, Margarita del Mazo, Resimleyen Gurudi, Kuraldışı Çocuk, 2020