Kitap | Evden çıktığımda

Harfleri, kelimeleri, noktalama işaretleri olmayan sessiz ve sözsüz kitaplar, derdini çizgiler, renkler ve sayfaların bütünlüğü ile anlatan yahut“anlattıran” kitaplardır.

Başkalarının sözlerinin olmadığı yerde kendi sözlerimiz açığa çıkar, çıkmak zorunda kalır çünkü. Renklerin ve çizimlerin dünyası ile çocukların sınırsız hayal gücü el ele verir, hikâyeyi baştan yaratmanın adımlarını atarlar.

Burcu Yılmaz’ın 2019 Tudem Edebiyat İkincilik Ödülü’nü kazanan kitabı “Evden Çıktığımda” evlere sığmayan çocuk ruhunu bütün belirsizliklere ve bilinmezliklere rağmen dış dünyaya çıkaran sessiz bir “çığlık”.

Bütün cesaretini toplasa da korkuları peşinden gelen küçük bir çocuk, kaybolmamak için elinde bir iple evden çıkar. İp, çocuğun kendi güvenli alanıyla, yani eviyle olan bağını simgeler hikâye boyunca.

Endişeleri yol boyunca kara lekeler gibi karşısına çıkar. Gece karanlığında ne olduğunu seçemediğimiz karaltıları olmadık şeylere benzetmemiz, uzaklardan duyduğumuz yankıları yanı başımızda hissetmemiz gibi kara lekeler hep peşindedir bu bilinmez dünyada yalnız hisseden çocuğun.

Ne kadar hızlı koşarsa koşsun bilinmezliğin sesleri ve karaltıları peşinden gelir. Onlarla baş etmenin yegâne yolu, yanında belirecek bir yoldaştır. Ancak karamsarlık, bilinmezlik ve korkuların yarattığı geri çekilişleri bertaraf edecek cesur deneyimler yaşamadan yol arkadaşı çıkmaz insanın karşısına.

Kitap, bu cesur adımları atmanın, bütün karamsarlıkları dev bir hayal bulutuyla sarıp gökyüzüne uçurmanın gerçekliğini savunuyor.

Korkularda tıpkı arkadaşlık gibi bir iple bağlı birbirine. Birini savuracak gücü bulduğunda diğerleri de peşi sıra savruluyor karanlığa doğru. İşte tam o sırada karaltılardan birinin altında kendi korkuları ve bilinmezlikleriyle bir başka çocuk çıkıyor karşısına. Eviyle bağını sağlayan ipini, güvenini ilk defa birine uzatıyor küçük kız.

Korkularla yüzleşmenin, arkadaşlığın, kendini gerçekleştirmenin yolunun ipi uzun tutmak ve uzatabilmek olduğunu hatırlatıyor kitap.

Künye: Evden Çıktığımda, Burcu Yılmaz, Uçanbalık Yayınları, 2021.