Kitap | Düş Peşine

“Çocuklar tam olarak dünya insanı değildir. Bir ayağı Düşler Dünyası’ndadır onların. İşte bu yüzden sadece hayal edin ve inanın.”

Kaygı Kuşu kitabıyla tanıdığımız Züleyha Ersingün, son kitabı Düş Peşine’de çocukların dünya ile kurdukları ilişkiyi böyle tanımlıyor.

Bir ayağı düşte bir ayağı yerde çocukların ne tarafa ağırlık verecekleri kendi yazacakları hayat hikâyelerinde saklı.

Hayal Peşinde kitabının devamı olarak kurgulanmış Düş Peşine’de kahramanlarımız Hayal ve Maja bize Kapadokya’dan sesleniyorlar. İlk kitapta İstanbul’un tarihi sokaklarından Çocuklar Ülkesi’ne uzanan yolculuk bu kez Kapadokya’dan yine Çocuklar Ülkesi’ne uzanıyor. Aralarında binlerce kilometre olan bu iki farklı yerden de Çocuklar Ülkesi’ne geçilebilmesi, Düşler Dünyası’nın sınırsızlığını ve mekândan/zamandan bağımsızlığını simgeliyor.

Evet, çocuklar neredeyse düş de oradadır.

Peki, ya düşlerini unutanlar, silenler, düş kurmaktan vazgeçenler?

“Düş kurmaktan vazgeçen çocuk mu olur?” demeyin. Erkenden büyümek zorunda kalan, ağır sorumluluklar alan ve daha da kötüsü, düş kuracağı her şeyini kaybeden çocuklarla dolu dünya.

Bir de unuttuğumuz hayali arkadaşlarımız var elbette. Hiç görmeden konuştuğumuz, birlikte oyun oynadığımız arkadaşlar...

Unutulduklarında ne olur hayali arkadaşlara? Düşler unutulduğunda ne olur onlara?

Hayal ve Maja’nın Çocuklar Ülkesi’nde karşılaştıkları “unutulmuş düş arkadaşları” gibi kim olduklarını, ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bilmeden hapsolur onlar yalnızlığa. Anılar silindikçe kaybolur benlikleri. Unutulmuş düşlere iyi gelen yegâne şey, hatırlanmak ve başka düşlerle karşılaşmaktır. Bir düşün büyümesi için gereken besin, başka düşleri duymak, hissetmek, görmektir. Hayal ve Maja’nın silinmeye yüz tutmuş düşlere hiç soluklanmadan sundukları şeylerdir yani:

“Sözlerimizi türlü maceralardan, sonsuz hayallerden oluşan bir örtü gibi sessizce omuzlarına örttük. Bir anda yolculukların, yeni yerlerin, yeni duyguların heyecanını düşürdük akıllarına.”

“Ayaklarını yerden kesen neşeli öyküler sardık onların yalnızlığına. Durup dururken kalplerini birlikte attıracak, yeni arkadaşlar, periler, canavarlar, ormanlar, kuşlar ve düşler soktuk akıllarına.”

Paylaşılan düşler ejderhalar kadar yakıcı, kaplanlar kadar güçlü, güneş kadar sıcak, yolculuklar kadar büyük olabilir.

Tüm çocukların anlatacak bir hikâyesi, paylaşacak düşleri olmalı. Peşini asla bırakmayacakları hayalleri...

Künye: Düş Peşine, Züleyha Ersingün, Fom Kitap, 2021, 158 sayfa.