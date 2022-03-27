Kitap | Dünyalar Kadar

Keşfetmek için yolculuklar yaparız. Yolları bile olmayan çok uzak diyarlara, balta girmemiş ormanlara, zorlu patikalara doğru cesur adımlar atarız. İnsanlık tarihi, kâşiflerin büyük çabalarıyla ortaya çıkan keşiflerle dolu. Bütün büyük kâşiflerin merakı çocukken başlasa da dünyayı gezmek, bilinmeyene doğru yolculuğa çıkmak için bir miktar “büyümek” zorunludur.

Peki, küçük bir çocuğun keşfedeceği şeyler, penceresinden görebildikleri kadar mıdır?

Şehir plancısı ve kent tarihçisi Gizem Kıygı’nın dumanı üstünde kitabı “Dünyalar Kadar” bu soruya özel bir cevap arıyor. Kitap, keşif yolculuğuna ortak edeceği minik kâşifler için özel bir sözlükle açılıyor. Bu mini sözlükte yer alan keşif kavramları, üzerine tek tek düşünülecek ve tartışılacak türden. Çizgilerini nerede görsek tanıdığımız sevgili Mavisu Demirağ’ın eşsiz renkleriyle yalnız bir ağaca bakan bir pencere açılıyor karşımızda. Tıpkı çocuklar gibi sınırlı bir alana sahip görünüyor. Dünyayı gezmek şöyle dursun yerinden kıpırdaması bile mümkün değil.

Evet, çoğunlukla böyle düşünürüz. Pusulanın kuzeyi gösterdiğini düşündüğümüz gibi tek bir açıdan bakarız dünyaya. Pusula kuzeyi referans alarak her yönü nasıl gösteriyorsa ağaçlara, doğaya, dünyaya farklı açılardan bakabiliriz. Çünkü keşif yalnızca büyük dağların, derin okyanusların, sonsuz göğün ardında gerçekleşmez. Bir ağacın gövdesi, koca bir dünya sunabilir bakmayı denerseniz.

Uzaydan dünyaya bakarsanız minicik bir nokta kadardır dünyamız. Geceleri ay, parmaklarımızın arasında kaybolabilir. Bir çiçeğe mikroskopla yaklaştığınızda, içinde kaybolacağınız bir dünya çıkar karşınıza.

“Yeterli mesafeden baktığında her şey hem bir noktadır hem de bir dünya.”

Kızgın çöllerde yürüyerek bilinmeyen yerlerin haritalarını çizmek isteyen küçük Çınar’ın ağacın gövdesinde başlayan incelikli keşif yolculuğu, sineklerin vızıltısının peşine, kuşların göç yollarına, yıldızlara ve başka pek çok nokta gibi görünen yeni dünyaların keşfine uzanıyor.

“Dünyalar Kadar” çocuklara, keşfedilecek sınırsızlığın pek de uzak olmadığını gösteriyor. Karşınıza çıkan her bir noktada keşfedilecek başka dünyaların varlığını kanıtlıyor. Elbette dünyayı gezme, uzak diyarları görme, derin okyanuslara dalma, bilinmeyenin peşinden koşma dürtüsünü yok etmeden...

Künye: Dünyalar Kadar, Gizem Kıygı, Resimleyen: Mavisu Demirağ, Dinozor Çocuk, 2022