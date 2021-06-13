Kitap | Boyalı Tilki Masalı

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir saray varmış...

Masallar böyle başlar genellikle ve daha bitmeden gözleri kapanır çocukların. Dinleyenleri uyutmak için anlatılagelmiştir masallar.

Tüm masallar öyle midir sahiden?

1947 yılında yazılmış olmasına rağmen ilk defa yayımlanan ve iddiası “başka” olan bir masal var sayfamızda. Yazdığı hiciv dolu öykülerin boyunu da ülkesinin sınırlarını da aştığı Aziz Nesin’in kaleminden çıkan bir masal bu. İranlı ressam Parisa Purhoseyni’nin etkileyici çizimleri ile her yaştan okur için çekici hale gelmiş.

Aziz Nesin çocuklar için yazar da “Nesin”liğinden vazgeçer mi hiç?

Boyalı Tilki Masalı, dinleyenleri uyandırmak için dökülmüş kâğıda. Aradan geçen 70 küsur yıldır başkalarını “uyandırmaya” çalışanlarla beraberdir, diğer tüm yazıları, öyküleri, masalları ve kavgaları gibi...

Masalımız, yanlışlıkla boya tenekelerinin içine düşüp rengârenk olan kurnaz bir tilkinin kendini ormanın efendisi ilan etmesiyle başlıyor.

Bütün orman hayvanlarını hizmetine sokmayı başarıyor parlak ve rengârenk kürkü sayesinde. Görünüşünden etkilenen hayvanlar, sorgulamadan kul köle oluyorlar kurnaz tilkiye. Böyle sürüp gidiyor kölelik, ta ki gerçekler açığa çıkıncaya dek. O güne kadar sarayında oldukça rahat ediyor kurnaz tilki...

Henüz bitmemiş bir masaldır bu. Ancak gerçekler er ya da geç çıkarlar gün yüzüne. İşte o an kollarındaki ve akıllarındaki kuvvetle titretirler saraylardaki kurnazları, o güne dek köle olanlar. Saraylar sallanır ve yıkılır elbet.

Künye: Boyalı Tilki Masalı, Aziz Nesin, Resimleyen ParisaPurhoseyni, Nesin Yayınevi, 2021