Kışlık sebze-meyveyi ucuza bulmak da hayal: 'Patates ve soğanda kısır döngüye girildi'

Son bir yılda soğanda yüzde 733, patateste ise yüzde 288’e varan fiyat artışları görüldü.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Kasım ayında üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 48,8'le kuru soğanda görüldüğünü, patatesteki fiyat artışının yüzde 26,3'e ulaştığını belirtti.

TZOB Başkanı Baki Remzi Suiçmez, tüm tarım ürünlerinde üretim maliyetlerinin arttığını ve baz etkisiyle enflasyonda yaşanan düşüşe rağmen gıda fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirterek bu iki üründe kısır döngüye girildiğini söyledi.

Suiçmez, yaz sebzelerinde seyreden yüksek fiyatların kış sebzelerinde de devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

“Tarımsal girdi maliyetleri bu ürünlerde yüzde 175 arttı. Ucuz yazlık sebze meyve yiyemediğimiz gibi kışlık meyve sebzeyi oldukça pahalı yiyeceğiz. Bunun nedeni de girdi fiyat endeksi.”

Üreticiden markete fiyat katlanıyor

TÜİK'e göre 2021'de 2,5 milyon ton olan kuru soğanda üretim 2022'de yüzde 6'lık azalmayla 2 milyon 350 bin tona düştü. Patateste ise 5,1 milyon olan üretimin 2022'de 5,2 milyona çıkmış olması tahmin ediliyor.

TZOB verilerine göre üreticide kilogramı 7,81 lira olan kuru soğanda market fiyatı 11,25 liraya kadar çıkıyor. Aradaki fark ise yüzde 44.

Patateste ise üretici fiyatı 6 lira iken markette 11,73 liraya çıkmış durumda. Burada üretici ve market arasındaki fiyat farkı ise yüzde 99,5'e çıktı.