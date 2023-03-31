Kışlanın sanayi odasına devrine itiraz: 'Askeri alanlar ranta konu edilemez'

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Bornova`daki Cemal Gürsel Askeri Kışlası'nın arazisini alarak ticaret merkezi kuracağı yönündeki açıklamalara TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nden itiraz geldi.

Yazılı bir açıklama yapan ŞPO, İZTO’nun bölgede sanayi ve ticaret amaçlı kullanımların yer seçmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulunduğu ve bakanlığın da kışla arazisinin İZTO`ya devrinin yapılabileceği yönündeki bilgileri paylaştı.

'Kamu yararına aykırıdır'

“Kamu arazilerine göz dikilmesinin rant dışında bir gerekçesi olabilir mi?” diye sorulan açıklamada, “15 Temmuz darbe girişimi sonrası kentsel yerleşmeler içerisinde yer alan ‘Askeri Alan’ların kent dışına çıkarılması tartışması sermayenin bu alanlara dönük ilgisinin artmasına neden olmuştur. Askeri Alanlar’ın kent içerisinde sahip oldukları konum nedeniyle bu alanların ‘askeri alan’ niteliğinden çıkarılması halinde yurttaşın aktif olarak kullanacağı kamusal mekânlara dönüştürülmelidir. Yıllardır kamu kullanımının tasarrufu altında kalmış bu alanın kamu niteliğinden çıkarılarak özel mülkiyete dönüştürülmesi kamu yararına açıkça aykırıdır” ifadelerini kullanıldı.

'Bırakın imar mevzuatını açıkça anayasaya aykırıdır'

Yürürlükte bulunan yönetmeliklerin hatırlatıldığı açıklamada, “Askeri Alanlar ve Askeri Yasak Bölgelerin Askeri Alandan çıkarılması halinde ‘Kentsel Yerleşmeler içerisinde yer alan Askeri Alanların, Milli Savunma Bakanlığı`nın programı dahilinde Askeri Alandan çıkarılması halinde, bu alanlar sosyal donatı alanı olarak değerlendirilebilir’ şeklindeki hüküm ile askeri alanların dönüştürülmesi durumunda kamusal kullanımlara ayrılacağı, bu nedenle de bu alanın mülkiyetinin kamuya ait olması hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, askeri alanların mevcut kullanım ve söz konusu plan notundan ötürü planlarda kamusal kullanım dışında bir kullanıma ayrılması bırakın imar mevzuatını açıkça Anayasaya aykırıdır” denildi.