Demir-çelik patronlarına gümrük vergisi bir kez daha ertelendi

Resmi verilere göre 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından ‘yeniden inşa’ faaliyetleri hızla başlarken demir ve çelikte gümrük vergisi uygulaması ertelendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin menşe ülkelerine göre düzenlenen gümrük vergilerinin yürürlük tarihi 1 Mayıs olarak değiştirildi. Böylece 1 Nisan’a ertelenen yürürlük tarihi bir kez daha ertelenmiş oldu.

Demir-çelik ürünlerinde gümrük vergileri, menşe ülkelerine göre yüzde 0 ila yüzde 20 arasında değişen oranlarda düzenlenmişti. Kararla düzenlenen gümrük vergisi oranlarının kararın yayımını izleyen 30. gün yürürlüğe girmesi hedeflenmişti.

Söz konusu kararın dipnotlarında ise bazı üretim tesisleri için bu gümrük vergilerinin geçici bir süre yüzde 13 ve yüzde 15 olarak uygulanarak nihai kullanım hükümlerine tabi olması kararlaştırılmıştı.