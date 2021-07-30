Kışlada çıkan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda önceki gün çıkan yangına yol açtığı belirtilen Kemal Ünal Y. tutuklandı.

Yangın sonrası yakalanıp gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Y., Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içerisinde 28.07.2021 tarihinde meydana gelen yangın ile ilgili olarak Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli hakkında yasal süreç devam etmektedir. Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu anlaşılan şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan, şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.