Kişisel veriler sanal ortamda 200 liraya satılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, son dönemde siber dolandırıcıların, milyonlarca kişinin e-devlet üzerindeki bilgilerini sadece 200 lira karşılığında isteyene verdiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu uyaran Karasu, zaman yitirmeden önlem alınmasını istedi.

Meclis görüşmelerinde e-devlet’teki kişisel verilerin Telegram üzerinden satışı gündeme getiren Karasu, “Vatandaşların e-devlet bilgileri, T.C. kimlik no, telefon, adres, tapu bilgileri gibi çok özel kişisel verileri, kolaylıkla art niyetli kişilerin eline geçebiliyor” dedi.

Siber dolandırıcıların pervazsızca kişisel bilgilere erişebildiğini ama hükümetin sadece izlediğini dile getiren Karasu şunları söyledi:

"Telegram’da 200 lirayı ödeyen bir kişi, istediği her kişinin devlet sisteminde kayıt altında tutulan, yani e-Devlet, e-Nabız üzerindeki kişisel verilerine rahatça ulaşabiliyor. Soy ağacı, adres, GSM numarası, sağlık verileri, araç plakası gibi özel bilgilerine erişebiliyor. Kötü niyetli birinin elinde, hepiniz her türlü hırsızlık, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık suçundan mağdur olabilirsiniz. Rahatlıkla adınız kullanarak bankacılık suçları da işlenebilir."