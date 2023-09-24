'Kısa mesafe' tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştığı iddia edilen Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, tartışmaya sonradan katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Göregen ve Doğan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; olay, Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bebek Sahili'nde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesai sonrası eve gitmek için taksi durdurdu. İddiaya göre, gidilecek mesafe yüzünden yolcuları taksiye almak istemeyen şoför ile Göregen ve Doğan arasında tartışma çıktı.

Bu sırada, yakınlardaki bir iş yeri önünde beklerken konuşmalara kulak misafiri olan 6 kişi tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında 6 kişilik grup, Engin Göregen ile Mazlum Doğan'a bıçakla saldırdı. Göregen ve Doğan vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle ağır şekilde yaralanırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göregen ve Doğan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.