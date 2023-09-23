Kırklareli'nde bir erkek tartıştığı kadını bıçakla öldürdü

Kırklareli'nde tartıştığı kadını bıçakla öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde S.G. (43) isimli kadın ile evine gelen M.B. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, kadını bıçaklayıp kaçtı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan M.B. polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)