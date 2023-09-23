Ayhan Bora Kaplan operasyonu: Bir örgüt yöneticisi tutuklandı

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen ve yurtdışına çıkmak isterken gözaltına alınarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan gündemdeki yerini korurken örgüte yönelik operasyonlarda 1 kişi daha tutuklandı.

Tt24'ün haberine göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz ve kararlı çalışmalar sonucunda "Ayhan" lakaplı "Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt yöneticisi firari şahıslardan M.A. ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan emniyet personeli olduğu öğrenilen Ç.M.K. Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ç.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt yöneticisi M.A tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tutuklanan örgüt yöneticisi M.A.'nın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, mala zarar verme, tehdit, 6136 Sayılı kanuna muhalefet suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Bugüne kadar örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda, 33 şahıs hakkında işlem yapılırken bu şahıslardan 18'i tutuklandı.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik emniyetin, çalışmalara devam ettiği öğrenildi.