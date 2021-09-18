Kış yaklaşırken kömür fiyatına yüzde 100'e varan zam!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dönem dönem zamlanan ve bir yıl içindeki fiyat artışı yüzde 50’yı bulan doğalgazın ardından kışlık yakacak kömüre gelen zamların da el yakmaya başladığını söyledi.

Geçen yıl fiyatı 1200 TL civarında olan kömürün bu yılın Mart ve Nisan aylarında 1300 TL arasında satıldığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde kömür fiyatları anormal derecede artış gösterdi. Kimi bölgelerde, türünü göre Afrika’dan ithal edilen kömürün fiyatı 2 bin 500 TL ila 2 bin 600 TL arasında satışı yapılıyor. Kömürde yüzde 100’e varan artış var. Rusya’dan ithal edilen kalorifer kömürü ise geçen yıl 210 dolar iken fiyattı bu yıl 340 dolara çıktı. Kömür sobadan önce vatandaşın cebini yakıyor. Bu zamlara kim dur diyecektir” ifadesini kullandı.