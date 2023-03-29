Kış geri döndü: Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri duyurdu

Meteoroloji 29 Mart 2023 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerindeyse çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Kar yağışı beklenen illerse şöyle:

Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Erzincan.