'Kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Antalya'da sokaklar boşaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün, Antalya'nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçeleri için "kırmızı kod" uyarısında bulunmasının ardından kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağışlı hava, sabah erken saatlerde de devam etti.

Dün gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2184 Sokak’taki 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan duvar ve diğer malzemeler bahçedeki park halindeki araçların üzerine düştü. 5 otomobilin zarar gördüğü olayda binanın duvarındaki bazı klima motorlarının da yerinden koptuğu gözlemlendi.

Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, sokak ve caddelerde yurttaşların azlığı dikkat çekti.

3 ilçede eğitime ara verildi

Batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiği Antalya'da, uyarıların ardından Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitime 1 gün ara verildi.

Şehir merkezinde metrekareye düşen yağış miktarı sabah saatlerinde Döşemealtı’da 122, Kepez’de 120, Muratpaşa’da 108, Kemer’de 79 kilograma ulaştı. (İHA)