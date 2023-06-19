Kırmızı ışıkta geçerek 15 yaşındaki depremzedeye çarpan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'nde Mezarlık Kavşağı mevkisinde kırmızı ışıkta geçen sürücü otomobiliyle 15 yaşındaki Hataylı depremzede İlke Yeşilkaya'ya çarptı. Yeşilkaya olay yerinde yaşamını yitirirken sürücü Yiğit Çelebi İnce bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaya geçidini kullanmıştı

DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'dan, Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Yeşilkaya ailesi, Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Ailenin çocukları 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya, dün marketten alışveriş yaptıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıktı. Çevre yolunda yaya geçidini kullanan İlke Yeşilkaya'ya Seydikemer'den Fethiye yönüne giden Yiğit Çelebi İnce yönetimindeki 48 HJ 578 plakalı otomobil çarptı.

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı 9'uncu sınıf öğrencisi Yeşilkaya, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yeşilkaya'nın cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği belirlendi

Otomobil sürücüsü İnce, kazanın ardından gözaltına alındı. İnce, polisteki ifadesinde "Kavşakta, bana yeşil ışık yanıyordu. Bu sırada çocuk birden yola fırladı" dedi. Polisteki ifadesinin aksine MOBESE kameralarında sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği belirlendi. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen İnce, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Bugün doğum günüydü

Hayatını kaybeden İlke Yeşilkaya'nın bugün 15'inci doğum günü olduğu ortaya çıktı.

İlke Yeşilkaya'nın cenazesi Fethiye Kaymakamlığı tarafından temin edilen cenaze aracıyla bu sabah Hatay'a gönderildi.