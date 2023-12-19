Kırmızı bültenle aranan 2 kişi daha Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten bulunan, 1'i difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan 3 suç örgütü liderinin Alanya ve İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan Thomas Josef Konrad'ın Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, Konrad'ın, Polonya'da uyuşturucu ticareti yaptığını, Fas'tan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün lideri olduğunu kaydetti.

Bakan, kırmızı bültenle Çin'de "dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri" suçundan aranan Jinking Peng'in de İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirildiği operasyonun firari şüphelisi olarak aranan Daniel Alexander Muller'in ise İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gözaltına alındığını kaydetti.

Türkiye, yurtdışında faaliyet yürüten suç örgütü liderlerinin ve üyelerinin ikamet ettiği lokasyon haline gelmiş durumda.