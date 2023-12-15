İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki kişi daha Türkiye'de yakalandı

Yurtdışında faaliyet yürüten suç örgütlerinin liderleri ve üyelerinin, Türkiye'de yakalanmasına dair haberlere bir yenisi daha eklendi. İnterpol tarafından Kırımızı Bülten'le aranan yabancı uyruklu iki kişi daha İstanbul'da gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden İngiliz uyruklu "Mohammed Zakir Mıah" adlı örgüt liderinin İstanbul Büyükçekmece’de; yine İnterpol tarafından Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng adlı kişinin Bağcılar’da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Yerlikaya, Chen Xuefen’inm Vietnam’a iade işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Birçok suç örgütü üyesi Türkiye'de

Türkiye, yurtdışında faaliyet yürüten suç örgütü liderlerinin ve üyelerinin ikamet ettiği lokasyon haline geldi. Son birkaç hafta içerisinde duyurulan yakalama haberleri şöyle:

Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan ‘Adriatica Operasyonu' kapsamında organize suç örgütünün lideri olarak tanımlanan Nenad Petrak, Üsküdar'da yakalanmıştı.

Avustralya'nın ünlü uyuşturucu çetelerinden Comanchero'nun lideri Duax Ngakuru İstanbul'da yakalandı. Kasım ayı başında da aynı örgütten Yeni Zelanda'nın aradığı Duax Hohepa Ngakuru, ABD ve Avustralya'nın aradığı Hakan Ayık, Avustralya'nın aradığı Hakan Arif Tavukçu, ABD'nin aradığı Barış Tükel ve Erkan Yusuf Doğan yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan ‘Bello Jos' lakaplı Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Lijdekkers'in suç grubuna yönelik operasyonda, kartelin ikinci adamı "Balina" lakaplı İsaac Bignan ve örgütün silahlı kanadının sorumlusu olan Jurean Anthony Finix'in de aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı. 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda da 25 şüpheli yakalanmış ve 1 milyar 100 milyonluk mal varlığına el konulmuştu.

10 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen operasyon ile Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalanarak gözaltına alındı. Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca ‘kasten adam öldürme, uyuşturucu, insan kaçırma/hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından kırmızı bültenle iadesi için aranıyordu.

Geçtiğimiz hafta ise İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve 4 Aralık'ta İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan suç örgütü lideri Shaun Monaghan, İstanbul'da yakalanmıştı.