Kirlilik nedeniyle kapalı olan İBB plajına 200 metre mesafedeki özel plaj açık

İstanbul'da yaz aylarının başlamasıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler Florya'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı BELTUR'un işlettiği Güneş Plajına geldi. Gelenler plajın kapalı olduğunu gördü.

DHA'nın haberine göre, geçen yıl kanalizasyon hattından pis suyun denize karışmasıyla İstanbul Valiliği'nin kararıyla plaja girişler kapatılmıştı. Edinilen bilgiye göre, geçen seneden bu yana düzenli aralıklarla plajdaki deniz suyundan numuneler alındı. Alınan numuneler sonucunda, suyun yüzmeye elverişli olmadığı gerekçesiyle plaj halka açılmadı.

Kirlilik nedeniyle kapalı olan Güneş Plajı'nın 200 metre ilerisinde ise özel bir plajın açık olması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Özel plaja gelenler kişi başı girişin 300 lira olmasına tepkili. Özel plajın girişinde yoğunluk oluştuğu görülürken bazı vatandaşlar ise giriş ücretini çok bularak evlerine geri döndü. Özel plajın işletmecileri ise kendi plajlarının temiz olduğunu ve suyun yüzmeye elverişli olduğunu öne sürdü.

İnceleme, olumlu sonuçlanırsa açılacak

İBB'den edinilen bilgiye göre İstanbul Valiliği'nin denize girilebilir plajlar listesinde BELTUR Güneş Plajı'nın olmaması nedeniyle plajın halka açılmadığı belirtildi. Güneş Plajı'nın, deniz suyundan alınan numunelerdeki incelemenin olumlu sonuçlanması halinde açılacağı öğrenildi.

Öte yandan İBB'nin işlettiği bazı plajlardaki giriş fiyatları şöyle: Caddebostan Plajları ve Menekşe plajı hafta içi ve hafta sonu 40 TL.