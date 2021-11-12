Kırklareli'nde iki iş cinayeti

Kırklareli'nde çalıştığı tavuk çiftliğinin çatısından düşen Bahtiyar Kandimov ve çalıştığı kimya fabrikasında 4 metre yükseklikten düşen Ahmet Arıcan isimli işçiler yaşamını yitirdi

Tavuk çiftliğinde düşerek yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışan Bahtiyar Kandimov, ahırın çatısını onarırken dengesini kaybederek düştü. Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Kandimov 3 gün sonra hayatını kaybetti. İş cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kimya fabrikasında iş cinayeti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir kimya fabrikasında vardiyalı olarak çalışan Ahmet Arıcan, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Fabrikanın malzeme deposunun üzerine düşen Arıcan, Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Arıcan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.