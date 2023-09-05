Kırklareli'de şüpheli kadın ölümü: Erkek arkadaşı tutuklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Özlem Yürük isimli 25 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı İsmail Arı’nın evinde ölü bulundu. Evde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan İsmail Arı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İddiaya göre; Arı, sabah saatlerinde Yürük’ün hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112’yi aradı. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yürük’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde uyuşturucu maddelere rastlandı.

Yürük’ün cesedii otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.

Gözaltına alınan Arı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.