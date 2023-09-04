2008 yılında kadın cinayeti işleyen saldırgan boşanma aşamasındaki eşini ve annesini öldürdü

2008 yılında önceki eşini öldüren H.K, boşanma aşamasında olduğu eşini ve eşinin annesini öldürdü.

Karabük'te Yeni Mahalle Kandil Sokak üzerinde, kısa süre önce hapisten çıkan 59 yaşındaki H.K ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve Nazife Çetinkök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. H.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi.

H.K'nın, 2008 yılında önceki eşi Nimet K'yı da silahla öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.