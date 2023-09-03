Ağustos'ta 29 kadın cinayeti, 21 şüpheli kadın ölümü

Kdın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ağustos ayı raporunu yayımladı.

Rapora göre Türkiye'de Ağustos ayında 29 kadın cinayeti işlendi, 21 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 29 kadından 8’i boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i bakımının zor olması, 1’i kumanda sebebiyle kavga edilmesi, 1’i nefret bahanesiyle öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Raporda "18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" denildi.

Cinayetlerin yüzde 59'unu evli oldukları erkek işledi

Öldürülen 29 kadının 17’si evli olduğu erkek, 4’ü birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü tanıdığı biri, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. 1 kadının öldüren kişiyle yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların yüzde 59’u evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.



Kadınların 20’si evinde, 4’ü sokakta, 2’si iş yerinde, 1’i arabada, 1’i inşaat alanında öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 69’u evlerinde öldürüldü.

13 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'ne çağrı

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu derneğe açılan kapatma davasının karar duruşması için 13 Eylül 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne çağrı yaptı.

