Kırım: Ukrayna, petrol sondaj platformlarını vurdu

Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov, Ukrayna askeri birliklerinin Karadeniz'deki petrol sondaj platformlarını vurduğunu açıkladı.

Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Sergei Aksyonov, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Chernomorneftegaz enerji şirketinin sondaj platformlarına füze saldırıları düzenlediğini belirtti. Aksyonov, Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) atıfta bulunarak, "Bu sabah düşman Chernomorneftegaz'ın sondaj platformlarını vurdu. Savunma Bakanlığı ve FSB'den meslektaşlarımla temas halindeyim. İnsanları kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

Aksyonov, saldırı sırasında 109 işçinin petrol platformunda bulunduğunu, 21'inin tahliye edildiğini, kayıp işçiler için de arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Saldırının ardından konuşan Duma Milletvekili Mikail Şeremet ise Moskova'nın Kiev'deki "karar alma merkezlerine" misilleme yapabileceği konusunda uyarıda bulundu.