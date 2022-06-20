Ukrayna'da Rus edebiyatına ve müziğine yasak

Ukrayna parlamentosu, Rus edebiyatına ve müziğine ciddi yasaklar getiren iki yasayı onayladı. Yeni yasalara göre, Rus pasaportlarından vazgeçip Ukrayna vatandaşlığı almadıkları sürece, Rus vatandaşlarının ülkede kitap basması yasaklanacak. Yasağın yalnızca 1991'de Sovyetler Birliği'nin çözülüşünden sonra Rus vatandaşlığına sahip olanlar için geçerli olacağı belirtildi.

The Guardian'ın haberine göre, Rusya, Belarus ve Rusya'nın ele geçirdiği yerlerde basılan kitapların ticareti yasaklanırken, başka bir ülkeden Rusça kitap ithalatı için özel izin alınması gerekecek.

Ukrayna parlamentosu, medyada ve toplu taşıma araçlarında Rusça müzik yayınlanmasını yasaklarken, TV ve radyo yayınlarındaki Ukraynaca konuşma ve müzik içeriğinin artırılmasını yasalaştırdı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, "Yasalar, Ukraynalı yazarların, Rus işgalinden sonra fiziksel düzeyde hiçbir Rus yaratıcı ürününü kabul etmeyerek, mümkün olan en geniş kitleyle kaliteli içeriği paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır" denildi.

Yasaların yürürlüğe girmesi için Zelenskiy'nin onayı gerekirken, Zelenskiy de bu yeni yasaları destekleyen açıklamalar yaptı.