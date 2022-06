NATO: Ukrayna'daki savaş yıllarca devam edebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg verdiği demeçte, Ukrayna birliklerine son teknoloji silahlar sağlamanın Donbass bölgesini Rus kontrolünden kurtarma şansını artıracağını söyledi. Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşının yıllarca sürebileceğine dikkat çekerken, Avrupa Birliği'nden Ukrayna için üyelik açıklamalarının ardından Rusya'nın saldırılarını güçlendirdiğini ifade etti.

Bild'e röportaj veren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bu savaşın yıllar alabileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetler yüksek olsa bile, sadece askeri destek için değil, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de destek olmalıyız" diye konuştu.

Johnson: Uzun bir savaşa hazırlanılmalı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Cuma günü gerçekleştirdiği Kiev ziyaretinde, uzun bir savaşa hazırlanılması gerektiğini söylemişti.

Sunday Times'ta yayınlanan bugünkü bir yazıda Boris Johnson, "Ukrayna'nın işgalciden daha hızlı silah, teçhizat, mühimmat ve eğitim almasını sağlamak önemli. Zaman önemli bir faktör. Her şey Ukrayna'nın topraklarını savunma yeteneğini Rusya'nın saldırı kapasitesini yenileyebileceğinden daha hızlı güçlendirip güçlendiremeyeceğine bağlı olacak" dedi.

'Rusya Severodonetsk'i ele geçirecek'

ABD Washington merkezli Institute for the Study of War analistlerinin raporunda, "Rus kuvvetleri muhtemelen önümüzdeki haftalarda Severodonetsk'i tamamen ele geçirebilecek. Ancak Rusya mevcut kuvvetlerinin çoğunu bu küçük alanda yoğunlaştırma pahasına bir risk almakta" denildi.