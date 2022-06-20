Polonya: Ukrayna'da savaşan Polonyalılar hakkında bilgimiz yok

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Ukrayna'daki çatışmalara kaç Polonyalının katıldığı konusunda bilgi sahip olmadıklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Przydacz, "Polonya-Ukrayna sınırını bir şekilde geçen, ziyaretlerinin iş veya turizm gibi farklı amaçlarla olduğunu beyan eden Polonyalılar var. Elbette İçişleri Bakanlığı'nın, Polonya vatandaşlarının sayısı hakkında bilgisi var. Bunlar Ukrayna'ya çeşitli amaçlarla giden binlerce insan. Aynı zamanda orada savaşanlarla ilgili hiçbir bilgim yok" dedi.

Geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin büyük kısmının Polonya'dan geldiğini duyurmuştu.