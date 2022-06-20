Finlandiya Rusya'ya 'benzin turizmini' yasakladı

Finlandiya Sınır Servisi, sürücülerin Rusya’dan ülkeye benzin getirmesinin, AB yaptırımlarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.



Finlandiya’da daha önce sürücüler Rusya’dan yanlarında teneke kutularda en fazla 10 litre akaryakıt getirme hakkına sahipti.



Ülkenin resmi verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında Rusya’dan kara yoluyla yaklaşık 500 bin kişi Finlandiya’ya gitti.



Birçok kişinin kendi ihtiyaçları ve satmak içn Rusya’dan Finlandiya’ya benzin götürdüğü belirtiliyor.



Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bugün benzinin litre fiyatı 2,43 dolar civarındayken, Rusya’da ise 1 doların altında.