Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 ölü

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, Kaman- Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında öğleden sonra kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil; döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı.

İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken, kaza yerinde 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazada toplam can kaybı sayısı 6'ya çıktı.