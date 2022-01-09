Kırgızistan'dan caz müzisyenini 'terörist' olarak yaftalayan Kazakistan'a tepki

Kazakistan televizyonunda para karşılığı yurt dışından eylemlere katılmak için geldiğini söyleyen birinin görüntülerinin yayınlanmasının ardından büyük bir skandal ortaya çıktı. Şahsın Kırgız caz piyanisti Vikram Ruzahunov olduğunun ortaya çıkması ve ülkeye konser için gelmiş olması, görüntülerin kurgu olduğu ve ifadenin zorla verilmiş olabileceğine işaret ediyor.

Qazaqstan TV adlı televizyon kanalında Almatı'da gözaltına alındığı belirtilen bir Kırgızistan vatandaşının görüntüleri yer aldı. Görüntülerde suratında morluklar ve yara izleri olan şahıs, Kırgızistan'dan geldiğini ce mitinge katılması karşılığında kendisine 90 bin tenge (200 dolar) teklif edildiğini söyledi.

Şahsın, uçak ve kalacak yer parasının ödendiğini söyledi ve kendisiyle birlikte Özbekistan ve Tacikistan'dan insanların bulunduğunu söylediği görüldü.

Ancak görüntülerdeki şahsın Kırgızistan'dan sık sık Almatı'da tura çıkan Vikram Ruzahunov adlı bir caz müzisyeni olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Akrabaları Vikram Ruzahunov'un işkence gördüğünü ve nerede tutulduğunun belli olmadığını söyledi. Müzisyenin yakınları ona ulaşamadıklarını belirtirken Kırgızistan'daki yetkili makamlara başvuruda bulundular. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı olayı takip altına aldığını açıkladı.

Vikram Ruzahunov'un Kırgızistan'da tanınmış bir müzisyen olduğu belirtiliyor

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, akrabalarının caz müzisyeni Vikram Ruzahunov'un sık sık konserler için Almatı'ya gittiğini beyan ettikleri belirtildi. Kırgızistan Dışişleri, Ruzahunov'un yılbaşı arifesinde, konser düzenlemek için Almatı'ya davet ediğini, 16 Aralık 2021'de biletini satın alıp 2 Ocak'ta Almatı şehrine uçtuğu söylendi.

Kazakistan'da akrabaları bulunmayan Ruzahunov'un buraya sadece konser vermek için davet edildiği söylendi. Caz müzisyeninin Kazakistan ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki müzik festivallerine de davet edildiği belirtildi.

Kırgızistan'dan Kazakistan'a nota: Müzisyenimizi terörist olarak gösteriyorlar

Kırgızistan'daki Kazakistan Büyükelçiliği yakınında Vikram Ruzahunov'a destek eylemi düzenlenirken eyleme şarkıcılar ve müzisyenler de destek verdi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi başkanı Kamçıbek Taşiev protestoculara yaptığı konuşmada Ruzahunov'un "terörist" olmadığını ve bir Kırgız vatandaşının haksız yere suçlandığında yetkililerin sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi başkanı, "Vatandaşımızı, özellikle saygın bir vatandaş, müzisyen ve halk figürü olarak terörist olarak göstermeye başlamaları bizi üzdü" dedi.

Taşıyev, Kazakistan kolluk kuvvetlerinin ya yanıldığını ya da "bir şeye hizmet etmek istediğini" öne sürdü. Kırgızistan, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderdi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, "Kırgızistan vatandaşlarının Kazakistan'daki ayaklanmalar ve yağmalarla hiçbir ilgisi yoktur ve olamaz" açıklamasında bulundu.

Kırgızistan Kazakistan'ın talebi doğrultusunda ülkeye asker yollayan müttefikler arasında yer alıyor.