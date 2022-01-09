Kazakistan'da gün böyle başladı: Marketler ve benzin istasyonları tekrar açılıyor

Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev, ülkenin tüm bölgelerinde durumun istikrara kavuştuğunu, kolluk kuvvetlerinin ele geçirilen tüm idari binaları geri aldığını, toplumsal hizmetlerin çalışmalarının tekrar başladığını söyledi.

Kazakistanlıları zorunlu kısıtlamalara karşı sabırlı olmaya çağıran Turgumbayev ayrıca sınırı geçmeye çalışan 300 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ülke çapında gözaltına alınan sayısıysa 5 bin 100'ü aştı.

Bugün itibariyle Kazakistan'da önemi olan tüm yolların trafiğe açıldığı belirtildi.

Almatı'da marketlerin ve benzincilerin tekrar açılmasıyla bu işletmelerin önünde uzun kuyrukların oluştuğu belirtiliyor. Almatı Belediye Başkan Vekili Yerzhan Babakumarov kentteki durumun istikrara kavuştuğunu, ancak şiddetli çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Almatı havalimanın açılmaya hazır olduğu, şehirdeki durumun istikrara kavuşmasının ardından yeniden açılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi verilerine göre eylemlerde 16 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, bin 300 kişi yaralandı. Almatı'da 7 silah dükkanı soyuldu, 100 büyük ticari işletme yağmalandı.

Asgari ücret ve sosyal yardım ödemeleri açıklandı

Ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin yüzde 41 artırılarak 42 bin 500 tengeden 60 bin tengeye çıkarıldığını, 8 Ocak itibariyle emekli maaşı ve sosyal yardım alanların hesaplarına 176,8 milyar tenge aktarıldığını duyurdu.

Ocak ayında emekli maaşlarının ve sosyal yardımların ödenmesi için sağlanan tüm fonlar, ikinci kademe bankalar yeniden açıldığında, belirlenen prosedür ve onaylanan programa göre alıcıların hesaplarına gidecek. Öte yandan sosyal yardım alan vatandaşlar için ödemelerin bu yılın dörtte biri kadar otomatik olarak uzatılacağı belirtildi. Bu tedbirin 432 bin kişiyi kapsayacağı duyuruldu.

Küçük işletmelerin zararı 211 milyon dolar olarak belirlendi

Eylemlerde işletmelerin uğradığı zarar ilk belirlemelere göre 92,3 milyar tenge (215 milyon dolar) olarak belirlendi. Bunun içindeki 90,7 milyar tenge (211 milyon dolar) Almatı'daki küçük işletmelere verilen zarar olarak açıklandı.

Ülkedeki şiddetin Kazakistan'ın 10 bölgesinde toplam bin 181 ticari kuruluşu etkilediği tahmin ediliyor.

Su, doğalgaz ve elekriğe 1 Temmuz'a kadar zam yapılmayacak

Kazakistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, kamu hizmetleri tarifelerinin 1 Temmuz 2022'ye kadar artmayacağını duyurdu. Devlet Başkanı'nın talimatlarına göre, su, sanitasyon, ısınma, doğalgaz ve elektrik gibi düzenlenmiş tesisler için tarifelerin artırılmasına ilişkin bir moratoryum getiriliyor.

Belirli memur kategorilerinin maaşlarında 2022'den 2025'e kadar yıllık ortalama yüzde 20 oranında kademeli bir artış başlayacak. Sonuç olarak, 4 yıl içinde maaşları iki katına çıkacak. Ücretlerdeki artış 591 bin memuru etkileyecek.

Başkentte okullar tatil edildi

Başkentte anaokulları normal olarak sabah 08.00 akşam 18.00 saatleri arasında çalışmaya devam ederken okulların 17 Ocak'a kadar tatil edileceği duyuruldu. Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumlarında tatilin 23 Ocak'a kadar süreceği belirtildi.

Tengiz'de grev sona erdi

Ülkenin Tengiz petrol sahasındaki işçilerin de maaşlarına yüzde 50 zam yapılacağı açıklandı. İşçilere yemek dağıtımı yeniden başlarken Tengiz sahasında eylemlerin sona erdiği ve vardiyalı çalışanların görevlerine başladığı belirtildi.

Kazakistan televizyonunda dikkat çeken görüntü: İşkence iddiası

Qazaqstan TV adlı televizyon kanalında Almatı'da gözaltına alındığı belirtilen bir Kırgızistan vatandaşının görüntüleri yer aldı. Görüntülerde Kırgızistan'dan geldiğini belirten şahıs mitinge katılması karşılığında kendisine 90 bin tenge (200 dolar) teklif edildiğini söyledi.

Şahsın, uçak ve kalacak yer parasının ödendiğini söyledi ve kendisiyle birlikte Özbekistan ve Tacikistan'dan insanların bulunduğunu söylediği görüldü.

Ancak görüntülerdeki şahsın Kırgızistan'dan sık sık Almatı'da tura çıkan Vikram Ruzahunov adlı bir caz müzisyeni olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Akrabaları Vikram Ruzahunov'un işkence gördüğünü ve nerede tutulduğunun belli olmadığını söyledi. Müzisyenin yakınları ona ulaşamadıklarını belirtirken Kırgızistan'daki yetkili makamlara başvuruda bulundular. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı olayı takip altına aldığını açıkladı.

Vikram Ruzahunov'un Kırgızistan'da tanınmış bir müzisyen olduğu belirtiliyor

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, akrabalarının caz müzisyeni Vikram Ruzahunov'un sık sık konserler için Almatı'ya gittiğini beyan ettikleri belirtildi. Kırgızistan Dışişleri, Ruzahunov'un yılbaşı arifesinde, konser düzenlemek için Almatı'ya davet ediğini, 16 Aralık 2021'de biletini satın alıp 2 Ocak'ta Almatı şehrine uçtuğu söylendi.

Kazakistan'da akrabaları bulunmayan Ruzahunov'un buraya sadece konser vermek için davet edildiği söylendi. Caz müzisyeninin Kazakistan ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki müzik festivallerine de davet edildiği belirtildi.

Baykonur'da eylem olmamasına karşın alkol ve sokağa çıkma yasağı

Uzay üssünün bulunduğu Baykonur şehrindeyse alkollü içki satışı kısıtlandı. Yetkililerin açıklamasına göre alkollü içkilerin satışı sadece kafe ve restoranlarda gerçekleştirilecek. Kentte hiçbir eylem veya ayaklanma gerçekleşmedi, ancak 23.00 - 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda.