Kırgızistan'da darbe girişimine karşı operasyon

Kırgızistan'da darbe girişimine karşı düzenlenen operasyonda 30'dan fazla kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Haber Merkezi

Kırgızistan'da darbe hazırlığında olduğu belirtilen 30'dan fazla kişinin tutuklandığı açıklandı.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Servisi, "Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi iktidarı zorla ele geçirmek amacıyla ülkede isyanlar düzenlemek için gizli hazırlıklar yapan bir grubun yasadışı faaliyetlerini ortaya çıkardı" denildi.

Darbe girişimiyle bağlantılı olduğu belirtilen 30'dan fazla kişinin tutuklandığı açıklandı.

Gözaltına alınanlar arasında asker ve bürokratların da olduğu ifade ediliyor.

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