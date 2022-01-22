'Kiramıza yardım eder misiniz?' diyen çift hakkında kaymakamlıktan açıklama

"21.01.2022 tarihinde sosyal medyada sıkça paylaşılan 'Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız.' içerikli video görüntülerdeki şahıslarla ilgili yapılan araştırmalarda; İlçemizde ikamet eden 1979 doğumlu F.D ve 1973 doğumlu H K.'nin birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu, aylık 991 TL engelli aylığı ve 91 TL aylık elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda Kaymakamliğımızca 1.700 TL nakdi yardım yapıldığı,

Video görüntülerde yer alan H.K. isimli kadının ise 661 TL engelli aylığı aldığı ve kendisine son bir yılda Kaymakamlığımızca 1.611 TL nakdi yardım yapıldığı, Toplamda 1.652 TL aylık engeli aylığı aldıkları ve son bir yıl içerisinde 4.403 TL nakdi yardım ve ayrıca kömür yardımı yapıldığı,F.D.ve H.K. adlı şahısların "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden haklarında birçok kez idari işlem yapıldığı anlaşılmıştır"