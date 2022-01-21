Kadıköy'de yaşlı bir çift mahalleliden yardım istedi: 'Kiramıza yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız'

İstanbul Kadıköy'de Bengi Sokak’ta çekildiği iddia edilen görüntülerde kar yağarken yaşlı bir çiftin "Kiramıza yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız" dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yaşlı çift mahalleliden yardım isterken, yurttaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kadıköy Belediyesi'nden açıklama

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Kadıköy Belediyesi de bir kullanıcının konuyla ilgili paylaşımını cevaplayarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarafımıza gelen ihbar sonrası ekiplerimiz yardım için bölgede yaşlı çifte ulaşamaya çalıştı fakat kendilerine denk gelinemedi. Denk gelen komşularımızın yönlendirme adına bizimle 444 55 22’den iletişime geçmesini rica ederiz" denildi.

Belediye hesabından yapılan paylaşımda ayrıca "Soğuk havalarda sokakta kalan komşularımız için ekiplerimiz seferber haldeler. Sosyal medyada gündem olan yaşlı çift için araştırmalarımız sürmekle birlikte, yeni bir suistimal yöntemi olduğu yönünde ihbarlar almaktayız. İBB ve Emniyet’le işbirliği halinde çalışmalarımız sürüyor" ifadeleri kullanıldı.